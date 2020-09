Jugendarbeit Ausflug des SV Sallern – Spiel, Spaß und Sport in die Jugendherberge Burg Trausnitz

Spiel, Spaß und Sport war das Motto der dreitägigen Jugendfahrt des SV Sallern in die Jugendherberge Burg Trausnitz.

Regensburg. Jugendleiter Detlef Staude freute sich, dass die Ferienmasnahme ausgebucht war und trotz des Regenwetters die 18 Kinder viel Freude an dem abwechslungsreichen Programm hatten. So gab es ein Sportprogramm rund um einen Waldweiher und am Fußballplatz der Grundschule Trausnitz, den Besuch des Oberpfälzer Freilandmuseums in Perschen, einen Spieleabend, ein Lagerfeuer und das Kennenlernen eines offenen Bauernhofs. In der Freizeit konnten die Kids Tischtennis spielen. Sehr gut war auch die Verpflegung der Jugendherberge Burg Trausnitz.

Die Sallerner Jugend startet nun mit allen Fußballteams in den Trainingsbetrieb, während Punktspiele wegen Corona Auflagen noch nicht erlaubt sind. Interessierte Kinder und Jugendliche von 5 bis 18 können sich bei Jugendleiter Detlef Staude unter der Telefonnummer 0175/ 8126792 melden.