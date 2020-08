Sport Joachim Herrmann übernimmt Schirmherrschaft für Triathlon in Waldmünchen

Der bayerische Staatsminister des Innern, für Sport und Integration, Joachim Herrmann, ist Schirmherr für den Triathlon in Waldmünchen am 6. September.

Waldmünchen. Im Rahmen eines Fototermins am Mittwochnachmittag, 26. August, im Abgeordnetenbüro von Joachim Herrmann in Erlangen, betonte der für Sport zuständige Minister die Wichtigkeit solcher

Veranstaltungen für den Breiten- und Spitzensport in Bayern. Paetrick Arndt, der CEO des Veranstalters Spoosty ist dementsprechend stolz, dass Joachim Herrmann die Schirmherrschaft für den erstmalig ausgetragenen Triathlon in Waldmünchen übernommen hat: „Diese Wertschätzung durch Joachim Herrmann zeigt, dass die Entscheidung den Triathletinnen und Triathleten einen Wettkampf in solch schwierigen Zeiten zu bieten, absolut richtig war.“

Der von der Spoosty GmbH aus Cham organisierte Triathlon in Waldmünchen ist einer von nur ganz wenigen Triathlon-Wettkämpfen in diesem Jahr in ganz Bayern. Für die Veranstaltung im und um den Perlsee in Waldmünchen wurde ein ausführliches Hygienekonzept in enger Absprache mit dem Landratsamt Cham und dem Bayerischen Triathlonverband entwickelt. „Die Sicherheit und Gesundheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer steht bei uns an erster Stelle. Das sieht man unter anderem daran, dass jede Athletin und jeder Athlet am Wettkampftag einen negativen Corona-Test vorzeigen muss, der nicht älter als fünf Tage sein darf“, betont der Spoosty-CEO Paetrick Arndt. Außerdem sind Zuschauer am Veranstaltungstag nicht zugelassen.