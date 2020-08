Fußball Der SV Sallern bietet wieder ein Sportcamp an

Nach längerer Corona-Pause gibt‘s beim SV Sallern wieder Angebote für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien. Noch wenige Plätze frei sind beim viertägigen Sportcamp für Kinder bis 13 Jahre vom 24. bis 27. August.

Regensburg. Neben viel Sport und Bewegung an der frischen Luft, Fußballtraining und -spiele gibt es ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm zusammen mit dem Anglerbund, Aktionen im Bereich des Natur- und Umweltschutzes, Fair-Play und zum Thema „Kinderrechte“. Die Kinder können Ihr Können beweisen und das DFB-Fußballabzeichen erwerben. „Wir möchten mit dem Programm auch zur Integration beitragen und den Gemeinschaftssinn fördern“, so Detlef Staude, Jugendleiter des SV Sallern zu dem gemeinsamen Angebot mit der Stadt Regensburg.

Das Ganze findet auf dem ruhig gelegenen Sportgelände am Regen (Sattelbogener Straße) statt. Die Kosten betragen 73 Euro; darin enthalten sind auch ein gesundes Mittagessen und Getränke. Anmeldung für das Camp nur beim Sportamt Regensburg unter der Telefonnummer 0941/ 507-1535

Vom 28. bis zum 30. August startet die SV Sallern Jugend noch in ein Wochenende in die Jugendherberge Burg Trausnitz. Teilnehmen können sportbegeisterte Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahre.

Ab 1. September startet dann die Jugend des SV Sallern in allen Altersklassen wieder mit dem Trainingsbetrieb seiner Mannschaften. „Wir suchen noch Kinder und Jugendliche von 5 bis 18, die Spaß am Fußball haben und sich gerne sportlich betätigen möchten“, so Detlef Staude. Infos und Anmeldungen bei Detlef Staude unter der Telefonnummer 0175/ 8116792.