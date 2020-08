2. Bundesliga Klassischer Stil trifft auf markante Details – der Jahn präsentiert den neuen Trikotsatz

Mit einer virtuellen Trikotpräsentation stellte der SSV Jahn am Freitagabend, 14. August, seinen neuen Trikotsatz für die Saison 2020/21 vor.

Regensburg. Neben den neuen Torwarttrikots (neongrün und himmelblau), dem bereits aus der Saison 2019/20 bekannten Auswärtstrikot (rot-weinrot) und dem neuen Ausweichtrikot (schwarz meliert) spielt die Jahnelf in der neuen Spielzeit klassischerweise in einem weiß-roten Heimtrikot, das in dieser Saison durch Dynamik und ein markantes Element auf der Körpermitte besticht. Die digitale Trikotpräsentation wurde von Hauptsponsor Netto Marken-Discount gemeinsam mit dem SSV durch besondere Aktionen begleitet.

Die Jahn-Trikotpräsentation war in den vergangenen Jahren stets ein besonderes Ereignis für Jahnfans, bei dem nicht nur live das Geheimnis um die neue Spielkleidung gelüftet wurde, sondern dieser Anlass gemeinsam mit Freunden bei einer Filiale von Netto Marken-Discount verfolgt werden konnte. Zur Saison 2020/21 verlief die Trikotpräsentation vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und der geltenden Vorgaben auf ganz spezielle Weise: Jahnfans konnten virtuell über die Medienkanäle des SSV Jahn und von Netto an der Präsentation der neuen Jahn Spielkleidung teilhaben. Umrahmt wurde die digitale Trikotpräsentation von weiteren gemeinsamen Aktionen. So verloste Netto Marken-Discount gemeinsam mit dem Jahn im Vorfeld eine Gartenparty für einen Jahnfan, der gemeinsam mit zehn Familienmitgliedern und Freunden die Live-Übertragung verfolgen und sich dabei noch als erstes über das neue Heimtrikot freuen durfte. In den kommenden Tagen können sich alle Jahnfans außerdem eine eigene digitale Autogrammkarte mit dem Design des neuen Heimtrikots auf der Jahn-Homepage unter www.ssv-jahn.de erstellen lassen.

Das Jahn-Heimtrikot in klassischen Jahn Farben mit markanten Akzenten

Selbstverständlich waren die Jahnfans auch in dieser Saison vor allem auf das neue Jahn-Heimtrikot gespannt. In Abstimmung mit Jahn-Ausrüster Sport-Saller wurde in den letzten Monaten viel Zeit in die Gestaltung des neuen Stoffs gesteckt. Dabei fließen grundsätzlich auch immer die Markenwerte des SSV Jahn in die Entscheidungsfindung mit ein. „Vor allem in den Jahn-Heimtrikots sollen sich die Markenwerte des SSV Jahn widerspiegeln. Das Heimtrikot der Saison 2020/21 bleibt auch wie in den vergangenen Jahren bodenständig und glaubwürdig, weil es in der klassischen weiß-rot-weißen Farbanordnung gestaltet ist. Der Markenwert Ambition kommt in diesem Heimtrikot durch ein neues starkes Element zum Tragen, das besonders die Körpermitte betont und durch den Formverlauf Dynamik ausstrahlt“, erklärt Philipp Hausner, Leiter Vermarktung Geschäftskunden & Prokurist des SSV Jahn.

Für Oli Hein, Abwehrspieler beim SSV Jahn, ist es bereits die 14. Saison, in der er für den SSV antreten wird. „Es ist immer ein gutes Gefühl das Heimtrikot zu tragen und es wird ein besonderer Moment sein das erste Mal mit dem neuen Trikot im Stadion aufzulaufen. Jedes Trikot schreibt natürlich seine eigene Geschichte und als Spieler verbindet man mit einem Trikot auch immer besondere Erlebnisse im Team – egal ob Sieg oder Niederlage. Auch in der jetzigen Vorbereitung ist die Vorfreude auf die neue Saison im Team schon spürbar, obwohl wir uns natürlich wünschen würden möglichst bald in den neuen Trikots wieder vor den Jahnfans im Jahnstadion Regensburg auflaufen zu können.“

Das erste Liga-Heimspiel, in dem das neue Heimtrikot zum Einsatz kommen wird, findet zum Saisonauftakt am 18. September (18.30 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg statt.

„Teamgeist. Wille. Identifikation.“

Neben dem neuen Heimtrikot werden für die Saison 2020/21 auch ein neues Ausweich- sowie zwei neue Torwarttrikots vorgestellt. Lediglich das Auswärtstrikot, das in den Farben Jahn Rot und Jahn Dunkelrot gestaltet wurde, bleibt im Trikotsortiment als feste Konstante bestehen. Das Logo der Hans Jakob Tribüne im Nacken dieses Trikots unterstreicht den Zusammenhalt der Jahn Familie und den Rückhalt durch die Jahnfans auch bei allen Auswärtsspielen. Die beiden neuen Torwarttrikots in grellem neongrün und himmelblau sollen sich bewusst stark von der Spielkleidung der Feldspieler abheben. Spezielle Details, wie der überlappende V-Kragen, der sich in der Strukturgestaltung der Front fortsetzt, machen diese Trikots zu einem echten Blickfang. Neben dem Heimtrikot sorgt vor allem das neue Ausweichtrikot für Aufsehen. Erstmals wurde hier auf ein schwarz meliertes Trikot gesetzt. Die roten Applikationen auf dem Ausweichtrikot sorgen für starke Akzente und lenken den Blick auf die Details. Der komplette Trikotsatz der Saison 2020/21 steht also für Teamgeist, Wille und Identifikation und folgt somit ganz dem Jahn Jahresmotto „Jahn sein“.