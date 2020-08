Fünftes Mal in Folge Regensburger Nachwuchsgolferin Marie-Agnes Fischer holt sich den Bayerischen Meistertitel

Die Regensburger Nachwuchsgolferin Marie-Agnes Fischer setzt ihre Titeljagd fort uns sichert sich mit einem Galaauftritt bei der Bayerischen Meisterschaft im GC Schloss Guttenburg den fünften Bayerischen Meistertitel in Folge.

Regensburg. Mit einem Vorsprung von 25 bzw. 26 Schlägen auf Lilly Dullinger (GR Bad Griesbach) bzw. Anna Sailer (GC Augsburg) dominiert das Regensburger Goldmariechen ihre Altersklasse AK14 deutlich. Mit einem Gesamtscore von zwei unter Par über zwei Runden wird die 14-jährige Schülerin des Regensburger St.-Marien-Gymnasiums sogar Siegerin aller Klassen.

Marie-Agnes Fischer, die in Bad Abbach-Deutenhof trainiert und für den Münchner Golfclub in der Ersten Golf-Bundesliga an den Start geht, zeigt damit, dass sie ein aufgehender Stern am deutschen Golfhimmel ist und gehört in ihrer derzeitig herausragenden Form zu den Topfavoritinnen auf den Deutschen Meistertitel, der vom 10. bis zum 13. September im GC Schloss Westerholt ausgetragen wird.