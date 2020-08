U23 EM-Qualifikation für Mira Moch vom Regensburger Ruder-Klub

Der erfolgreiche Vierer mit Mira Moch auf Schlag, Hanna Winter und den Ruderinnen aus Potsdam. Foto: Detlev Seyb/meinruderbild.de

Am Wochenende, 24. bis 26. Juli, startete Mira Moch vom Regensburger Ruder-Klub bei der nationalen U2-Kleinboot-Überprüfung in Hamburg. Das Ziel war, im frisch gebildeten Zweier ohne Steuermann mit ihrer Partnerin Hanna Winter von der Lübecker Ruder-Gesellschaft das A-Finale zu erreichen und sich somit für die U23-Europameisterschaften in Duisburg vom 5. bis zum 6. September zu qualifizieren.