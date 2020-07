Sport SPD fordert, das Hallenbad im Sportpark-Ost, wie geplant, umsetzen

Durch den geplanten Bau des neuen Sportparks-Ost mit einer Leichtathletikhalle und einem neuen Hallenbad werde der Südosten Regensburgs deutlich aufgewertet. Daher sei es wichtig, dass trotz Einsparungen die beiden, bereits beschlossenen Projekte, wie geplant umgesetzt werden. Der SPD-Ortsverein Südosten-Kasernenviertel sieht das Hallenbad als Zusatz zum städtischen Hallenbad in der Gabelsbergerstraße, das nach Sanierung und Modernisierung ebenfalls erhalten werden soll.

Regensburg. „Es ist unglaublich wichtig, dass das Bad kommt“, so der Vorsitzende Sebastian Kropp, „dies ist auch im Koalitionsvertrag genauso vereinbart“.

Leider sind im Südosten in den letzten Jahren zwei Bäder geschlossen worden, eines in der Napoleonsteinschule und ein weiteres der Bundeswehr. Bei einer insgesamt wachsenden Stadt seien zusätzliche Schwimmzeiten und Schwimmmöglichkeiten in Hallenbädern dringend notwendig. Nur so könne man dem Trend entgegenwirken, dass immer weniger Menschen, vor allem Kinder, richtig schwimmen lernen und dass dadurch die Todesfälle bei Badeunfällen steigen.

„Daher ist es sehr zu begrüßen, dass die Stadtratskoalition der mangelnden Schwimmkompetenz entgegenwirkt und das Programm „Jedes Kind ein Schwimmer“ fortsetzen will“, ergänzt Vorstandsmitglied Detlef Staude, der sich auch im Vereinssport engagiert. Ein Hallenbad sei kein Luxusprojekt, „sondern ein wichtiger Baustein im Bereich der schulischen Bildung sowie der Gesunderhaltung“. Schließlich könne die Stadt als öffentliche Institution während und nach der Corona-Pandemie antizyklisch handeln und in sinnvolle Zukunftsprojekte investieren.

„Im Sportunterricht ist Schwimmen ein wichtiger Bestandteil. Gerade auch der Einbezug von Sportstätten außerhalb der unmittelbaren Schulgebäude können zur physischen und psychischen Gesundheit der Kinder beitragen“, so Dr. Steffen Landgraf, ehemaliger Leistungssportler, Psychotherapeut und stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender.

„Wir als SPD-Ortsverein kümmern uns um unser Stadtviertel und fordern das Hallenbad im Sportpark-Ost, das dem schulischen Schwimmunterricht und dem Vereins- und Breitensport zur Verfügung stehen soll. Neben der gesundheitlichen Förderung der Bevölkerung in unserem Stadtviertel kann zusätzliche Infrastruktur, wie ein Café im Hallenbad, auch dazu führen, einen attraktiven Aufenthaltsort für Bürgerinnen und Bürger zu schaffen.“