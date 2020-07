Trainingsauftakt Jahn-Profis bereiten sich auf anstehende Spielzeit vor

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 2. August, steigen die Jahn-Profis in die Vorbereitung auf die anstehende Spielzeit 2020/2021 ein. Die erste Trainingseinheit muss aufgrund der weiterhin geltenden behördlichen Verfügungen, die in Bayern bis mindestens zum 16. August ein Verbot von Zuschauern bei Sportveranstaltungen vorsehen, ohne Fans stattfinden.