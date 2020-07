Innenminister Trainingsspiele sind im bayerischen Amateurfußball ab sofort wieder möglich

Foto: 123rf.com

Trainingsspiele sind im bayerischen Amateurfußball ab sofort wieder möglich. Das hat Joachim Herrmann, Bayerischer Staatsminister des Innern, für Sport und Integration, am Mittwoch, 29. Juli, nach einem Schreiben des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) in einem Brief an BFV-Präsident Rainer Koch klargestellt.