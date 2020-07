Bis 2022 Innenverteidiger Jan Elvedi schließt sich dem SSV Jahn an

Jan Elvedi (23) wechselt zum SSV Jahn Regensburg und unterschreibt einen Vertrag bis 30. Juni 2022. Der Innenverteidiger war zuletzt beim Schweizer Zweitligisten SC Kriens aktiv, der ihm nun auf seine Bitte hin bereits vor dem Saisonende in der Schweiz die Freigabe erteilte.

Regensburg. Jan Elvedi läuft ab sofort für den SSV Jahn auf. Der 23-jährige Schweizer verstärkt als Innenverteidiger die Defensive der Jahn-Elf und bringt eine Erfahrung aus 103 Zweitliga-Spielen in der Schweiz mit. „Jan hat sich beim SC Kriens zum unumstrittenen Leistungsträger und Führungsspieler entwickelt. Mit seiner Mentalität, seiner Athletik, seiner Aggressivität im Spiel gegen den Ball, aber auch seinen Fähigkeiten im Spielaufbau bringt er sehr gute Voraussetzungen mit, um nun auch in der 2. Bundesliga durchzustarten“, so Christian Keller, Geschäftsführer Profifußball des SSV Jahn, über den Neuzugang aus der Schweiz und ergänzt: „Ein besonderer Dank gilt dem SC Kriens. Durch die vorzeitige Freigabe kann Jan nun noch ein paar Tage Urlaub machen, um dann bereits beim Trainingsauftakt zu unserer Mannschaft zu stoßen.“

Jan Elvedi wurde in Zürich geboren. Der Defensivspieler startete seine Karriere im Nachwuchs des FC Zürich und wechselte 2014 zum FC Winterthur, für den er im März 2015 auch seinen ersten Profieinsatz in der Challenge League, der zweiten Schweizer Liga, absolvierte. Seit der Spielzeit 2018/19 schnürte Elvedi dann seine Schuhe für den SC Kriens und absolvierte dort in zwei Jahren 70 Spiele (Challenge League und Schweizer Cup). Zuletzt führte er sein Team auch regelmäßig als Kapitän aufs Feld.

Nun möchte Elvedi sein Können beim SSV Jahn in der 2. Bundesliga unter Beweis stellen: „Ich habe vom SSV Jahn insgesamt einen sehr positiven Eindruck gewinnen können. Jetzt möchte ich hier so schnell wie möglich ankommen und der Mannschaft dabei helfen, dass wir eine gute Saison spielen.“ Mit dem Wechsel zieht es den Schweizer nun auch erstmals ins Ausland: „Das ist natürlich auch ein spannendes Abenteuer für mich, aber ich freue mich einfach sehr darauf, diese Herausforderung anzugehen.“