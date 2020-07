Besser bekannt als RT-Bad Endspurt im Wöhrdbad – das Kultbad wird saniert

Foto: Hanno Meier

Der Countdown für die diesjährige Freibadsaison im Wöhrdbad in der Lieblstraße in Regensburg ist angelaufen. Badegäste können noch bis 30. August den Sommer in dem Regensburger Kultbad genieß