Pandemie Weitere Lockerungen im Sport – Training mit Körperkontakt in festen Trainingsgruppen wieder möglich

Foto: 123rf.com

Der Ministerrat hat am Dienstag, 7. Juli, weitere Lockerungen im Sport beschlossen. Wie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann mitteilte, können schon ab Mittwoch, , 8. Juli, Wettkämpfe in kontaktfrei betriebenen Sportarten unter Beachtung der Hygiene- und Schutzmaßnahmen auch in geschlossenen Räumen durchgeführt werden. „Außerdem ist auch Training mit Körperkontakt zugelassen, sofern in festen Trainingsgruppen trainiert wird“, so der Sportminister.