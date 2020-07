Corona-sicher Neue Sportart Speedminton/Crossminton beim RT Regensburg

Der innovative, schnelle Racket-Sport Speedminton/Crossminton kombiniert das Beste von Tennis, Squash und Badminton zu einer neuen Sportart ohne Netz. Vielfältigkeit, Geschwindigkeit und Präzision. Crossminton kann im Sommer draußen gespielt werden, auf Rasen oder Sand, auf kurze oder lange Distanz. Im Winter kann sogar im Tiefschnee gespielt werden.

Regensburg. Die Geschwindigkeit des Spielballs fordert Bewegung, fördert und trainiert die Reflexe. Durch Präzision wird jeder Schlag ein Treffer. Das Spielfeld besteht aus zwei 5,5 mal 5,5 Meter großen Quadraten, zwischen denen ein Abstand von 12,8 Metern liegt. Beim Spiel 1 gegen 1 wird dadurch der Mindestabstand von 1,5 Metern mehr als eingehalten und Crossminton wird zu einer Corona-sicheren Sportart.

„Ist euer Interesse geweckt, habt ihr Lust dem Home-Office und der langen Zeit auf dem Sofa ein Ende zu setzen, dann kommt doch mal zum ausprobieren vorbei.“ Willkommen ist jeder, der Interesse hat. Trainiert wird jeden Donnerstag um 19.30 Uhr auf dem RT-Gelände. Mitzubringen sind nur Lust auf Miteinander und gute Laune. Schläger und Bälle werden vom RT gestellt.

Trainer Robin stellt sich vor

Hallo, ich bin Robin, 31 Jahre alt und wohne seit Kurzem in Regensburg. Für gewöhnlich spiele ich Volleyball beim RT, aber auch Crossminton zählt zu meinen Lieblingssportarten. Crossminton spiele ich nun seit mehr als sechs Jahren. In dieser Zeit war ich sowohl in Konstanz als auch in Bochum als Trainer im Hochschulsport tätig und habe mein Wissen zu Sport und Technik an alle Interessierten weitergegeben. Wie kann ich euch unterstützen? Ich kann euch die grundlegende Technik beibringen, euch motivieren und auf 12,8 Metern Distanz ein starker Trainingspartner sein.