Am 4. Juli geht‘s los Fahrradbus Falkenstein startet in die Saison

Am 4. Juli startet wieder der Fahrradbus Falkenstein. Foto: Stefan Gruber

Vom 4. Juli bis einschließlich 3. Oktober 2020 bringt der Fahrradbus der RVV-Linie 34 an allen Samstagen, Sonn- und Feiertagen Ausflügler vom Hauptbahnhof Regensburg nach Falkenstein oder in umgekehrter Richtung auch von Falkenstein zurück zum Regensburger Hauptbahnhof. In den Sommerferien fährt der Fahrradbus sogar täglich.