Corona-Auflagen Der Innenbereich des Westbads öffnet am 27. Juni – die Besucherzahl wird auf maximal 800 erhöht

Foto: 123rf.com

Ab Samstag, 27. Juni, wird in Regensburg neben den Freibadbereichen im Wöhrdbad und im Westbad auch dessen Innenbereich wieder für Badegäste öffnen. Das Hallenbad in der Gabelsbergerstraße darf vorerst nur von den Sportvereinen genutzt werden, sodass in den anderen Bädern mehr Wasserflächen und Bahnen für die Freizeitschwimmer zur Verfügung stehen.