Eishockey Nico Kroschinski wechselt zu den Eisbären nach Regensburg

Nico Kroschinski wechselt aus der Bayernliga vom EC Pfaffenhofen zu den Eisbären Regensburg.

Regensburg. Nico Kroschinski ist 1998 in Regensburg geboren und durchlief mit einer kurzen Unterbrechung alle Jugendmannschaften der Jung-Eisbären. Bereits in der Saison 2017/2018 debütierte der Stürmer bei den Eisbären und kam auf zwölf Einsätze. In der folgenden Saison absolvierte Nico 33 Spiele in der Oberliga Süd, ehe er sich zu Beginn der abgelaufenen Saison dem EC Pfaffenhofen angeschlossen hat. Geschäftsführer Christian Sommerer dazu, „Wir freuen uns sehr, Nico wieder bei den Eisbären begrüßen zu dürfen.“