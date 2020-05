Auch für Kinder Virtueller Regensburg-Marathon geht in die Verlängerung

Aufgrund der überraschend sehr hohen Beteiligung und Nachfrage wird der virtuelle Regensburg-Marathon bis Pfingsten verlängert. Die Teilnehmer können nun noch bis einschließlich Pfingstmontag, 1. Juni, ihre Wunschstrecke Marathon, Dreiviertel-, Halb oder Viertelmarathon laufen.

Regensburg. Für die Kinder gibt es die Möglichkeit, einen virtuellen Minimarathon mit einem Kilometer, 2,1 Kilometer oder 4,2 Kilometer zu laufen. Alle die bis spätestens Donnerstag, 4. Juni, die Laufdaten, ihre Laufuhr und zehn Euro an den LLC Marathon Regensburg übermittelt haben, erhalten Urkunde und Medaille zugeschickt. Nähere Infos findet man im Internet unter www.regensburg-marathon.de, hier ist es auch möglich, eine Startnummer runterzuladen.

Ein virtueller Marathon kann natürlich nicht die Stimmung und das gemeinsame Laufen bei einer Veranstaltung wie dem Regensburg-Marathon ersetzen. Die Zuschriften von Flensburg bis Italien zeigen, dass Läufer gerne für ein Ziel laufen und ihre Leistung anschließend bestätigt wissen wollen. In diesem Fall ist der stolze Beweis die Original-Regensburg-Marathon-Medaille 2020. Viele haben monatelang auf ihren ersten Marathon hintrainiert und wollen nun ihre Leistung abrufen. Schön ist auch zu sehen, dass viele ein Familienevent daraus machen. Eltern und Kinder laufen ihre Laufstrecken und reichen stolz die Zeiten ein. Nicht wenige nutzen die Gelegenheit, gleich mehrere Distanzen hintereinander zu laufen, was während einer Veranstaltung zeitlich bedingt nicht möglich ist. Eine Familie schickte Bilder mit Vater und seinen Töchtern die zur gleichen Zeit den Halbmarathon gelaufen ist: in Deutschland, Österreich und USA.