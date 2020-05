Aufsichtsratssitzung Hans Rothammer bleibt Vorstandsvorsitzender des SSV Jahn Regensburg

Im Zuge der Aufsichtsratssitzung des SSV Jahn Regensburg am Dienstag, 19. Mai, wurde Hans Rothammer als Vorstandsvorsitzender für eine weitere Amtszeit von drei Jahren wiedergewählt. Auch alle weiteren Vorstandsmitglieder wurden von dem Gremium in ihren Ehrenämtern bestätigt.

Regensburg. „Es war und ist mir eine große Ehre und in diesen schweren Zeiten eine besondere Verpflich-tung, mich beim SSV Jahn mit vollem Herzblut einbringen zu dürfen“, erklärt Hans Rothammer, Vorstandsvorsitzender des SSV Jahn Regensburg. „Gemeinsam mit meinen Vorstandskol-legen, den Gremienmitgliedern, Mitarbeitern und Unterstützern auf allen Ebenen werden wir wie bisher daran arbeiten, den SSV Jahn voranzubringen und noch fester in den Herzen der Menschen in Ostbayern zu verankern.“

Rothammer wurde am Dienstagabend von den Mitgliedern des Aufsichtsrats des SSV Jahn Regensburg für weitere drei Jahre gewählt und geht damit in seine dritte Amtszeit als „Jahn-Präsident“. Auf Vorschlag von Hans Rothammer sprach das Gremium gleichzeitig auch Dr. Christian Keller (Vorstand Nachwuchsfußball), Philipp Hausner (Vorstand Marketing) und Daniel Lesser (Vorstand Finanzen & Controlling) das Vertrauen aus. Das oberste Gremium des e. V. arbeitet damit in unveränderter Besetzung weiter zusammen.

Georg Martin, Aufsichtsratsvorsitzender des SSV Jahn Regensburg, zur Entscheidung: „Die Vorstandschaft hat in den zurückliegenden Jahren hervorragende Arbeit geleistet. Dementsprechend war es der ausdrückliche Wunsch des Aufsichtsrats, dass der erfolgreiche Weg in gleicher Besetzung weiter beschritten wird.“