Statt Präsenzseminare Sportjugend Regensburg bietet Webinare zu „ABC des Jugendleiters“ und „Zeitmanagement“ an

Die Sportjugend Regensburg lädt zusammen mit dem Stadtjugendring Mitarbeiter in der Jugendarbeit zu zwei Webinaren ein.

Regensburg. „ABC des Jugendleiters“ ist das Thema am Mittwoch, 20. Mai, um 19 Uhr. Hierbei gibt es zu neun verschiedenen Themen aus der Jugendarbeit in ganz knapper Form Infos. Beispielsweise zu den Themen Finanzen, Organisation, Planung und Ausbildung. Anmelden kann man sich bei Detlef Staude.

Das zweite Webinar beschäftigt sich mit „Zeitmanagement“ am Dienstag, 2. Juni, um 19.30 Uhr. Anmeldungen sind beim Stadtjugendring Regensburg per Mail an anmeldung@jugend-regensburg.de möglich.

Die Webinare dauern jeweils circa 60 bis 90 Minuten. Infos erteilt Detlef Staude per Mail an detlef.staude@sportjugend-regensburg.de.