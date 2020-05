Für Groß und Klein Virtueller Regensburg-Marathon – Kinder können ihre Startnummer ausdrucken und selbst gestalten

Nach der offiziellen Absage des diesjährigen Regensburg-Marathons im März kündigte der LLC Marathon Regensburg am Mittwoch, 15. April, auf Facebook den virtuellen Regensburg-Marathon für Samstag und Sonntag, 23. und 24. Mai, an.

Regensburg. Für zehn Euro kann jeder seine Marathonstrecke in seiner Umgebung oder gar auf dem Laufband laufen. „Wir sind völlig überrascht wie viele Anmeldungen wir aus ganz Deutschland und sogar aus dem Ausland erhalten. Für die Regierung ist Sport im Moment nicht systemrelevant, aber an den Reaktionen sehen wir, dass Sportler sich auch in dieser Zeit gerne messen und für ihre Leistung ,belohnt‘ werden möchten. Daher werden wir nach Erhalt des Beweisfotos unseren Läufern eine Medaille und Urkunde zuschicken“, verspricht der LLC Marathon Regensburg.

„Kinder haben es aktuell auch nicht leicht, Spielplätze sind bis diese Woche gesperrt gewesen, aber der Bewegungsdrang ist da. Wir sehen jedes Jahr beim Minimarathon wie begeistert Kinder laufen, weil im Ziel eine Medaille und Melonen warten. Doch wie können Eltern ihre Kinder motivieren? Wir haben den Entschluss gefasst: Kinder sollen natürlich den Donau-Einkaufszentrum Minimarathon 2020 laufen, virtuell wie die Großen und die Medaille bekommen. Auf unserer Homepage und auf Facebook haben wir nun auch die Kinder aufgerufen, am Regensburg-Marathon-Wochenende am Samstag und Sonntag, 23. und 24. Mai, mitzulaufen. Im Anschluss schicken sie uns ebenfalls einen Screenshot ihrer gelaufenen Zeit. Da Kinder oftmals nicht über die technische Ausstattung verfügen, reicht uns auch ein Foto mit der Startnummer.“ Die Startnummer können die Kinder online runterladen und mit ihrer Wunschstartnummer und Namen versehen. In der Ausschmückung der Startnummer sind keine Grenzen gesetzt. Hauptsache es macht Spaß!

Richtig Spaß scheint der langjährige Besenläufer Tom Schröder zu haben. Normalerweise erhält er im Ziel immer alle vier Medaillen überreicht. Die will er dieses Jahr natürlich auch und so läuft er am 23. und 24. Mai einen Ultra mit allen Wettbewerben: „Also habe ich mir überlegt, am Samstag um 0 Uhr mit der ,Königsstrecke‘ zu beginnen. Wenn es sich ausgeht, will ich nach 42,2 Kilometern beim Westbad ins ,Ziel‘ einlaufen. Da ich ja wieder nach Hause muss, möchte ich gleich im Anschluss den Dreiviertel-Marathon dran hängen. Beim Halb-Marathon will mich dann meine Frau begleiten. Den Zehner und nicht zu vergessen den Trachtenlauf probiere ich zum Ende meiner Challenge zu ,laufen‘.Da ich ja 42 Stunden für 110 Kilometer Zeit habe, sollte ich es eigentlich schaffen.“

Der virtuelle Regensburg-Marathon bietet den Läufern folgende Wettbewerbe: Immobilien-Zentrum-Marathon (42,2 Kilometer); Stern-Center-Dreiviertel-Marathon (31,2 Kilometer); Bischofshof-Halb-Marathon (21,1 Kilometer); Viertelmaraton (10,5 Kilometer); Donau-Einkaufszentrum-Minimarathon (ein Kilometer, 2,1 Kilometer, 4,2 Kilometer).

Was ist zu tun?

Das „Startgeld“ von zehn Euro überweisen die Teilnehmer bis spätestens Dienstag, 26. Mai, an den LLC Marathon Regensburg e.V. und erhalten eine Urkunde und Medaille. Die Laufdaten und Adresse übersenden sie per Mail an veranstaltung@regensburg-marathon.de. Eine Anmeldung im Vorfeld ist nicht nötig. Die Startnummer zum Download für den Minimarathon gibt es im Internet unter www.regensburg-marathon.de.