Einladung Fußballbezirk Oberpfalz bietet wöchentlich einen Oberpfälzer Online-Treff an

Foto: Timmy Joe Schlesinger

Der Fußballbezirk Oberpfalz möchte auch in dieser schwierigen Zeit den Kontakt zu seinen Vereinen nicht verlieren und bietet aus diesem Grund wöchentlich einen Oberpfälzer Online-Treff an. Den Startschuss markiert der Online-Treff „Wo drückt der Fußballschuh?" am Samstag, 2. Mai.