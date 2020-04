Ausgangsbeschränkung Osterausflug an den Badesee? – in Zeiten von Corona besser nicht!

Foto: 123rf.com

Mit den steigenden Temperaturen nehmen auch die Anfragen an den Naherholungsverein zu, ob man sich in den Osterferien oder an den Osterfeiertagen an den drei Badeseen des Vereins – Guggenberger, Sarchinger und Roither See – aufhalten darf, die Liegewiesen nutzen oder auch Grillen darf.