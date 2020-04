Nachwuchs gesucht Jahnschmiede Regensburg – Talentsichtung zur Saison 2020/2021

Foto: Stern / SSV Jahn

Die Jahnschmiede sucht in den kommenden Wochen nach talentierten Spielern. Die Sichtung wird dabei im ersten Schritt ausschließlich digital durchgeführt. Die größten Talente haben die Chance, in der Saison 2020/2021 in den jeweiligen Jahrgängen des Jahn-Nachwuchsleistungszentrums zu spielen.