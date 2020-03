Fußball Der SSV Jahn Regensburg beteiligt sich an der „Home Challenge“ der DFL

Am Wochenende startet die Deutsche Fußball-Liga die „Home Challenge“, bei der jeweils zwei Akteure der teilnehmenden Clubs im Fußball-Videospiel „FIFA 20“ gegeneinander antreten. Das Duell wird in Einzelspielen ausgetragen.

Regensburg. Für den SSV Jahn bestreiten die beiden Profis Tom Baack und Federico Palacios ihre Spiele gegen Keven Schlotterbeck und Julius Kade vom 1. FC Union Berlin. Das Duell startet am Sonntag um 17.10 Uhr und kann via Live-Stream verfolgt werden.

In der fußballfreien Zeit organisiert die DFL an den kommenden beiden Wochenenden ein E-Football-Turnier, an dem insgesamt 26 Clubs der 1. und 2. Bundesliga teilnehmen. So auch der SSV Jahn: „Die ,Home Challenge‘ ist eine kreative Idee, die in der aktuellen Situation zumindest für den e-sport-affinen Teil der Fußballfans einen kleinen Beitrag dazu liefern kann, den Wegfall der realen Spiele am Wochenende aufzufangen“, erklärt Philipp Hausner, Vorstand Marketing des SSV Jahn. „Die Aktion hat außerdem einen besonderen Charme, weil sich die überwiegende Mehrheit der 36 Clubs der 1. und 2. Bundesliga genau aus diesem Grund daran beteiligen.“

Mit dem 1. FC Union Berlin wurde dem Jahn ein aktueller Bundesligist als Gegner zugelost. Auf beiden Seiten werden zwei Profis aus dem aktuellen Spielerkader antreten. Tom Baack ist einer der beiden Jahn Akteure: „Ich finde die Idee richtig cool und freue mich auf die Home Challenge. Wir gehen das ohne große Erwartungen an und hoffen einfach, dass wir und alle Fans Spaß daran haben werden. Schauen wir mal was rauskommt, aber natürlich würden wir gerne Siege für den Jahn einfahren.“ Sein Teamkollege Federico Palacios stimmt Baack zu: „Am letzten Wochenende habe ich die Home Challenge der spanischen Liga mitverfolgt. Das hat mir richtig gut gefallen. Dort kam die Challenge auch bei den Fans sehr gut an. Sie wurde von vielen Zuschauern gestreamt. Ich würde mich freuen, wenn das jetzt in Deutschland in die selbe Richtung geht.“

Am Sonntag (Start um 17.10 Uhr) treten die beiden Jahn Profis dann vom Jahnstadion Regensburg aus online gegen ihre Kontrahenten aus der Bundeshauptstadt an. Gespielt wird auf der PlayStation 4 und im Online-Modus. Der so genannte „85er-Modus“ garantiert, dass alle Teams über dieselbe Spielstärke von 85 verfügen und alle Teams entsprechend gleiche Siegchancen haben. Eine Partie dauert rund 25 Minuten, je Begegnung werden zwei Partien als Einzel ausgetragen. Die „Bundesliga Home Challenge“ geht natürlich in keine offizielle sportliche Wertung ein.

Interessierte Fans können übrigens bei allen 26 Partien der Home Challenge live dabei sein. Die Streams beginnen am Samstag und Sonntag, 28. und 29. März, jeweils um 15.30 Uhr auf dem Youtube-Kanal der Virtual Bundesliga. Jahn TV, die Video-Plattform des SSV Jahn, wird im Anschluss zudem umfassend über die „Home Challenge“ berichten.