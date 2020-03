Wegen Corona 29. Regensburg-Marathon abgesagt

Foto: 123rf.com

„Was die Welt aktuell erlebt, hat sich keiner vorstellen können. Schreckliche Bilder aus Italien zeigen uns täglich, was uns hoffentlich durch umsichtiges Handeln erspart bleiben wird. Vor drei Wochen waren wir uns ganz sicher, dass wir den Regensburg-Marathon durchführen können, da unser Termin für den 29. Regensburg-Marathon ja „erst“ am 23. und 24. Mai stattfinden sollte„, teilt der LLC Marathon Regensburg am Dienstag, 24. März, mit.