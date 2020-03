Jetzt unterstützen Vieles offen bei den Eisbären Regensburg

Die Maßnahmen zur Unterstützung der Eisbären Regensburg laufen auf Hochtouren. Aufgrund des vorzeitigen Saisonabbruchs und der Absage der Playoffs, in die die Eisbären von Platz 1 als Meister der Oberliga Süd gestartet wären, stellt den Club vor wirtschaftliche Probleme.

Regensburg. Wie überall laufen die Personal- und Betriebskosten weiter, jedoch entfallen die Einnahmen aus den Ticket- und Fanartikelverkäufen der nun nicht stattfindenden Heimspiele. „Erste Anträge auf Kurzarbeitergeld von anderen Vereinen der Oberliga Süd wurden von den dort zuständigen Arbeitsagenturen in erster Instanz abgelehnt. Aktuell wird ein Widerspruch vorbereitet. Wir sind daher skeptisch, ob die Einreichung unseres bereits vorbereiteten Antrags erfolgreich sein wird. Ich stehe hier in engem Austausch mit allen Club-Verantwortlichen der Oberliga Süd“, so Geschäftsführer Christian Sommerer.

„Bereits am Mittwochvormittag habe ich einen Antrag auf Soforthilfe bei der Bayerischen Staatsregierung gestellt. Unsere Unterstützeraktionen von letzter Woche sind gut angelaufen und ich bedanke mich schon jetzt sehr herzlich bei allen, die uns bislang unterstützt haben. Die Solidarität mit den Eisbären ist sehr groß und zeigt, dass Regensburg eine Eishockeystadt ist. Wir werden Anfang nächster Woche nach Ablauf der eBay-Auktion einen ersten Zwischenstand veröffentlichen. Allerdings sind die Ausfälle hoch, daher bitten wir alle, denen die Sportstadt Regensburg am Herzen liegt, die Eisbären zu unterstützen.“

Dies geht online mit folgenden Aktionen: Die Eisbären starten am Samstag, 21. März, ab 10 Uhr, einen Fanartikel-Räumungsverkauf mit satten Rabatten. Dieser findet ausschließlich im Internet unter www.eisbaeren-fanshop.de statt. Am Samstagabend endet die große eBay-Auktion mit der original in der Saison genutzten Ausrüstung, unter anderem Trikots, Jacken, Helmen, Schlägern und vielem mehr. Es finden sich also zahlreiche Sammlerstücke und Raritäten aus der historischen Eisbären-Meistersaison 2019/2020. Im Onlineshop der Eisbären gibt es außerdem noch das Unterstützerticket, das „Geistermeister“-Fanpaket sowie das limitierte Playoff-T-Shirt der Eisbären zu erwerben.