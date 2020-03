Donau-Arena Ende des öffentlichen Eislaufs am Samstag

Foto: 123rf.com

Mit dem öffentlichen Eislauf am Nachmittag des Samstags, 14. März, wird die Eislaufsaison in der Donau-Arena in Regensburg vorzeitig beendet. Der für den Samstagabend geplante Discolauf findet nicht mehr statt.