Der neue Name steht fest Der Jahn spielt künftig wieder im Jahnstadion!

Eigentlich war es ja klar, wie das Fußballstadion in Regensburg heißen soll – Jahnstadion, wie sonst! Und so haben nun auch die Ostbayern entschieden!

Regensburg. Nach dem Rückzug des Namenssponsors Continental stand die Frage im Raum, wie denn die Arena in Zukunft heißen soll. Gibt es einen neuen Sponsor? Engagiert sich vielleicht der Jahn? Genau so ist es nun gekommen! Vom 2. bis zum 8. März konnten alle Ostbayern über einen „wettbewerbsneutralen und identifikationsfördernden Namen“ abstimmen, so die Stadt. Zur Wahl standen „Jahnstadion Regensburg“, „Jahnstadion Ostbayern“, „Arena Regensburg“ und „Ostbayern Stadion“.

27.019 Bürgerinnen und Bürger nutzten die Möglichkeit der Abstimmung, 22.297 Stimmen waren letztlich gültig. 78,02 Prozent stimmten für „Jahnstadion Regensburg“, 15,62 Prozent wünschten sich eine „Arena Regensburg“, 4,45 Prozent votierten für „Ostbayern Stadion“ und 1,91 entfielen auf „Jahnstadion Ostbayern“. Damit hat das Stadion nun endlich den Namen, den es schon immer verdient gehabt hätte – es ist nunmal das Jahnstadion!

Der SSV Jahn Regensburg zahlt nun an die Stadt bei einer Zugehörigkeit zur 2. Bundesliga einen Betrag von 250.000 Euro pro Jahr. Auf- oder Abstieg würden diesen Betrag erhöhen beziehungsweise senken. Im Gegenzug kann der Jahn nun die Flächen, die der bisherige Sponsor Continental genutzt hat – im Wesentlichen sind dies die Loge 5 im Businessbereich an Spieltagen sowie die bisher von Continental genutzten Werbeflächen im VIP-Gebäude und oberhalb der letzten Sitzreihen der West-, Nord- und Südtribüne – vermarkten.