Bayerischer Fußball-Verband Freitagvormittag wird über Spielbetrieb am Wochenende entschieden

Foto: 123rf.com

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) wird am Freitagvormittag, 13. März, entscheiden, ob und inwieweit am Wochenende der Spielbetrieb in Bayern stattfinden kann. Dem BFV geht es dabei im Interesse der Vereine und der Gesundheit seiner Mitglieder um eine einheitliche Linie im Umgang mit der Verbreitung des Coronavirus.