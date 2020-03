Coronavirus Eisbären bereiten sich auf Ende der Saison vor

Nachdem bereits die DEL, die DEL2 sowie der Bayerische Eissport-Verband ihre Saison aufgrund der Anordnungen mehrerer Bundesländer wegen des Coronavirus Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmer zu untersagen, vorzeitig beendet haben, wird wohl auch die Oberliga ihren Spielbetrieb mit sofortiger Wirkung einstellen.

Regensburg. Somit fallen die Playoffs um den Aufstieg die DEL2 aus und es wird in diesem Jahr keinen sportlichen Aufsteiger in die zweithöchste deutsche Eishockey Liga geben. Eine offizielle Meldung des DEB wird noch erwarte, so die Eisbären-Verantwortlichen am Mittwoch, 11. März.

Über bereits erworbene Tickets für die Playoff-Heimspiele am kommenden Freitag sowie am Dienstag werden wir die Eishockeyfans nach Absprache mit dem Ticketanbieter zeitnah informieren. „Bis dahin bitten wir um Verständnis.“