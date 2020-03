Sport Fünfte Jahreszeit im Eishockey – Eisbären gehen als Meister der Oberliga Süd in die Playoffs

Die Eisbären Regensburg starten am kommenden Freitag, 13. Februar, als Meister der Oberliga Süd in die Playoffs zur DEL2!

Regensburg. Für die fünfte Jahreszeit im Eishockey wird es ein extra angefertigtes T-Shirt in einer begrenzten Menge von 100 Stück geben. Diese können ab Freitag am Fanshop unter Block B9 zum Preis von 25 Euro erworben werden. Zu jedem Playoff-Shirt gibt es ein Echtheitszertifikat, zudem ist es eine einmal Nummer am Kragen aufgedruckt. Somit ist jedes Shirt ein Unikat. Das exklusive Stück ist in den Größen S bis 3XL verfügbar. Diese sind bereits gedruckt und können nicht nach Größe und Nummer bestellt werden.