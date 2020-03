Coronavirus Eisbären Regensburg stimmen der Spielverlegung zwischen Füssen und Memmingen zu

Am Samstagnachmittag, 7. März, kamen der DEB und der EV Füssen auf die Verantwortlichen der Eisbären Regensburg zu. Das dortige Landratsamt hatte verfügt, dass die kommenden Heimspiele des EV Füssen aufgrund von drei Corona-Infizierten und circa 100 Personen in häuslicher Isolation ohne Zuschauer stattfinden müssen.

Regensburg. Die Verantwortlichen des ECDC Memmingen und des EV Füssen haben sich unkompliziert darauf geeinigt, das Spiel mit Zuschauern in Memmingen auszutragen und die Einnahmen zu teilen.

Der DEB hat aufgrund der sportlichen Bedeutung der Partie um Zustimmung dr Eisbären gebeten. „Nach Telefonaten mit der Füssener Geschäftsführung haben wir uns in Absprache mit Max Kaltenhauser und Stefan Schnabl dazu entschieden, der Verlegung zuzustimmen. Da der EV Füssen wie alle Clubs auf die Zuschauereinnahmen angewiesen ist, stehen in dieser Situation Sportsgeist, Fairness und Zusammenhalt an erster Stelle.“