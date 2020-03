Dritte Runde im Deutschlandpokal Fechtclub Regensburg gewinnt gegen starke Münchner Mannschaft

Im Deutschlandpokal, einem Wettbewerb vergleichbar mit dem DFB-Pokal im Fußball, steht der Fechtclub Regensburg nach einem deutlichen 45:35 Sieg gegen die favorisierten Fechter des KTF München in der dritten Runde im Florett. Die Schützlinge von Erfolgstrainer Igor Soroka belohnten sich mit diesem Sieg für die harte Vorarbeit.

Regensburg. Nach den ersten drei Gefechten im Stafettemodus lag der Fechtclub zwei Treffer zurück, bei 13:15. An diesem Tag war es Felix Kinger, der in der starken Regensburger Mannschaft hervorstach und in seinem Gefecht gegen Max Klostermann zum 20:16 für Regensburg drehte. Den Vorsprung gab das Team mit Michael Kramp und Balint Szamosi und Ersatzmann Denys Polishchuk dann auch nicht mehr her.

Im Schlussgefecht überzeugte Szamosi gegen den auf dem Papier favorisierten Michael Kothieringer mit einem 5:2 und vervollständigte damit das Ergebnis zum klaren 45:35 für den Fechtclub. Regensburg freut sich auf den nächsten Gegner und hat die Chance auf eine Finalteilnahme gewahrt.