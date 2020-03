Online-Abstimmung Welchen Namen soll das Stadion in Regensburg künftig tragen?

Namenlos steht es seit Jahresbeginn an der A3 – das Fußballstadion, das einst Continental-Arena hieß. Nachdem Continental als Sponsor einen Rückzieher gemacht hat, ist man nun seitens der Stadt auf der Suche nach einem neuen Namen.

Regensburg. Der Stadtrat hat entschieden, den Namen nicht an einen externen Sponsor zu vergeben. Das Stadion soll einen „wettbewerbsneutralen und identifikationsfördernden Namen“ bekommen, der dann auch wieder an der Außenfassade angebracht wird. Zusätzlich wird auch das Logo des SSV Jahn Regensburg am Stadion angebracht, Mit dem SSV Jahn soll dazu ein Vertrag abgeschlossen werden. Eine kommerzielle Nutzung des Namensrechtes im Sinne eines Sponsorings durch Dritte solle ausdrücklich nicht erfolgen. Die Flächen, die der bisherige Sponsor Continental genutzt hat – im Wesentlichen sind dies die Loge 5 im Businessbereich an Spieltagen sowie die bisher von Continental genutzten Werbeflächen im VIP-Gebäude und oberhalb der letzten Sitzreihen der West-, Nord- und Südtribüne – kann nun der SSV Jahn vermarkten.

Im Gegenzug zahlt der SSV jährlich 250.000 Euro an die Stadt Regensburg, Dies gilt für die 2. Bundesliga. Bei einem Abstieg in die 3. Bundesliga oder tiefer halbiert sich der Betrag auf 125.000 Euro, bei einem Aufstieg in die 1. Bundesliga verdoppelt er sich auf 500.000 Euro „zuzüglich einer der Höhe nach noch zu verhandelnden jährlichen Dynamisierung“, so der Jahn. Der Vertrag soll am 1. Juli 2020 in Kraft treten und am 30. Juni 2025 enden. Soweit sich „die Parteien über eine angemessene wirtschaftliche Anpassung des Betrages für die 2. Bundesliga“ einig werden, kann der Vertrag um weitere fünf Jahre verlängert werden. Danach bestünde die „Möglichkeit der erneuten Verlängerung um fünf Jahre bis zum 30. Juni 2035, ebenfalls unter der Voraussetzung, dass sich die Parteien wiederum über eine angemessene wirtschaftliche Anpassung des dann gültigen Betrages einigen“.

Zur Auswahl stehen nun die Namen „Jahnstadion Regensburg“, „Jahnstadion Ostbayern“, „Arena Regensburg“ und „Ostbayern Stadion“. Abstimmen dürfen die Bürgerinnen und Bürger: „Stimmberechtigt sind alle Bürgerinnen und Bürger Regensburgs und ganz Ostbayerns, die das siebte Lebensjahr vollendet haben“, teilt die Stadt mit. „Mitglieder des SSV Jahn Regensburg e. V. können auch dann an der Abstimmung teilnehmen, wenn ihr Wohnsitz nicht in Regensburg oder der ostbayerischen Region liegt. Voraussetzung ist dabei, dass ihre Mitgliedschaft spätestens am 20. Februar 2020 abgeschlossen wurde“, heißt es seitens der Stadt weiter.

Abstimmen kann man im Internet unter www.stadionname-ostbayern.de – und zwar vom 2. bis zum 8. März.