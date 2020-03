Sport Silber für den Regensburger Wolfgang Scholz bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Erfurt

Foto: Team Scholz

Genau um 18.40 Uhr am Freitag, 28. Februar, fiel der Startschuss bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Erfurt. 3.000 Meter in 15 Runden waren auf der Bahn zu gehen.