Heimspiel SSV Jahn gegen Dynamo Dresden – über 10.000 Karten bereits vergriffen

Für das kommende Jahn-Heimspiel gegen Dynamo Dresden am Freitag, 28. Februar, um 18.30 Uhr, sind bereits 10.000 Karten vergriffen. Ab Dienstag, 25. Februar, gibt es im Jahn-Fan- und Onlineshop Karten für das Auswärtsspiel beim SV Sandhausen am Freitag, 20. März, um 18.30 Uhr.

Regensburg. Natürlich können sich alle Jahn-Fans zum Start in die Woche weiterhin ihren Eintritt für die Heimspiele gegen SG Dynamo Dresden und gegen Holstein Kiel (14. März, 13 Uhr) sichern. Für das Dresden-Heimspiel sind bereits jetzt knapp 10.000 Karten vergriffen. Karten sind weiterhin im Jahn-Fanshop in der Arena Regensburg, im Jahn-Onlineshop im Internet unter www.ssv-jahnshop.de sowie an allen externen Verkaufsstellen verfügbar.

Ab Dienstag, 25. Februar, 10 Uhr, sind zudem Karten für das Auswärtsspiel in Sandhausen (20. März, 18.30 Uhr) im Jahn-Onlineshop und zu den Öffnungszeiten im Jahn-Fanshop in der Arena Regensburg erhältlich (maximal fünf Karten pro Person). Im Onlineshop erfolgt der Verkauf nur an Bestandskunden. Folgende Kategorien wurden dem SSV Jahn für das Spiel zur Verfügung gestellt: Stehplatz für Vollzahler zum Preis von 14 Euro, Stehplatz ermäßigt für zwölf Euro und Sitzplätze für 26 Euro.

Am Montag, 24. Februar, ist außerdem eine Aktion im Jahn-Fan- und Onlineshop gestartet. Beim Kauf eines Fanartikels ab zehn Euro gibt es ein Autotrikot gratis dazu. Die Aktion läuft noch bis Freitag, 28. Februar.