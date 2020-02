LBS-Oberpfalzcup 2020 Hallenbezirksmeisterschaft der A-Senioren

Foto: dembowiak/123rf.com

Am Samstag, 29.Februar, suchen die A-Senioren im Fußballbezirk Oberpfalz ihren Hallenbezirksmeister beim LBS-Oberpfalzcup 2020. Acht Teams, die sich in jedem der drei Oberpfälzer Kreise qualifizieren mussten, spielen in zwei Vierergruppen um den Turniersieg. Gespielt wird ab 13 Uhr in der Max-Ulrich-von-Drechsel-Halle (Hauzensteiner Straße 54) in Regenstauf.