Baseball Sven Schüller kehrt von den LA Dodgers zurück nach Regensburg zu den Legionären

Die Legionäre Regensburg freuen sich, mit Sven Schüller einen alten Bekannten im Legionäre Trikot begrüßen zu dürfen.

Regenbsurg. Der 24-jährige Pitcher, der von 2011 bis 2013 das Sportinternat Regensburg besuchte und im Sommer 2013 einen Vertrag bei den

Los Angeles Dodgers unterschrieb, ist bereits seit Ende der Minor League Saison in Regensburg, um sich auf die neue Saison vorzubereiten.

Als erster Deutscher Pitcher erreichte Schüller 2018 das höchste Level der Minor Leagues (AAA) und war damit nur noch einen Schritt

von der MLB entfernt. Da sein Vertrag bei den Dodgers ausgelaufen war, war Schüller auf der Suche nach einem neuen Verein. In sechs Jahren in der Organisation der Dodgers kam Schüller in insgesamt 144 Spielen zum Einsatz.

Trotz verschiedener Angebote aus Independent Leagues und von anderen europäischen Vereinen, entschied sich Schüller seine Karriere in Regensburg fortzusetzen: „Ich freue mich darauf wieder in Regensburg zu spielen, weil es zum einen eine bekannte Umgebung ist in der ich mich wohlfühle und zum anderen ist es für meine persönliche Zukunft einfach die beste Option.“ Der gebürtige Wuppertaler, der seit vielen Jahren auch zum festen Kader der deutschen Nationalmannschaft gehört und auch im vergangenen Jahr bei der Europameisterschaft überzeugen konnte, wird das Legionäre Pitching weiter verstärken. CoachTomas Bison plant mit Schüller als Closer und ist froh, dass er Schüller überzeugen konnte in Regensburg zu bleiben: "Bei einem Pitcher wie Sven war klar, dass viele Vereine ihn verpflichten wollen. Deshalb habe ich versucht, ihn mit dem Gesamtpaket hier in Regensburg zu überzeugen und es ist umso schöner, dass es geklappt hat. Ich hätte mich sehr für ihn gefreut, wenn es mit einem neuen Vertrag bei einer MLB-Organisation geklappt hätte und falls sich hier noch etwas ergibt werden wir ihn auch dabei unterstützen, aber für die Legionäre ist es natürlich großartig, dass er hier ist."

Neben der Verpflichtung von Sven Schüller steht auch der Spielplan für die reguläre Saison der Buchbinder Legionäre fest. Wie bereits angekündigt werden die Legionäre am 4. April mit einem Abendspiel gegen die Mannheim Tornados in die Saison starten.