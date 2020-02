Sensationeller Saisonstart Regensburger Tanzpaar Dagmar Prause und Alois Rother feiern Erfolgsserie

Foto: Lothar Prause

Hochmotiviert und beflügelt von den Erfolgen des vergangenen Jahres waren Dagmar Prause und Alois Rother bereits in den ersten Wochen im neuen Jahr wieder fleißig auf Turnieren. Sie waren in drei Bundesländern auf der Jagd nach Punkten und Platzierungen unterwegs.

REGENSBURG. Bereits am 4. Januar machten sie sich auf den Weg nach Dortmund, wo sie gegen starke Gegner nach einem harten Duell knapp auf dem zweiten Platz von 13 Paaren landeten. Weiter ging es drei Wochen später in Ebersberg auf dem ersten Bayernpokal-Turnier der Senioren II dieser Saison. Das toll organisierte Turnier mit einem bestens gelaunten Publikum beendeten sie in der Senioren-II-B-Klasse auf dem ersten Platz. Überglücklich über diesen Erfolg tanzten die Beiden als Sieger noch in der nächsthöheren Klasse Senioren II A mit, erreichten dort abermals das Finale und landeten auf dem vierter Platz.



Frei nach dem Motto „Lass uns das ganze Wochenende durchtanzen“ machten sich Dagmar Prause und Alois Rother tags darauf auf den Weg nach Sinsheim, wo sie einen weiteren höchst erfreulichen zweiten Platz erreichen konnten. Wieder eine Woche später, am Samstag, 1. Februar, stand nun das Bayernpokal-Turnier der jüngeren Senioren I B in Unterhaching an. In einem überaus starken Starterfeld wurde gekämpft bis zum letzten Takt. Am Ende durften sich in einer extrem knappen Entscheidung Alois Rother und Dagmar Prause über ihren ersten Sieg in der jüngeren Altersgruppe freuen. Da in Unterhaching auch ihre eigene Altersgruppe Senioren II B angeboten wurde, nahmen sie auch an diesem Turnier teil und krönten den ohnehin schon sehr erfolgreichen Tag mit einem weiteren ersten Platz. Vollgepumpt mit Adrenalin und Endorphinen wurde nun auch noch die Senioren II A mitgetanzt, eine weitere Finalteilnahme gefeiert und ein toller fünfter Platz erreicht.



Dagmar Prause und Alois Rother haben somit das Kunststück fertig gebracht, aktuell die Bayernpokal-Ranglisten sowohl in der Senioren I als auch II B anzuführen und als B-Klasse-Paar auch in der Rangliste der Senioren II A auf einem sensationellen vierten Platz zu sein. Unter der kompetenten Führung ihrer Vereinstrainer der RT, Andrea Grabner, Dominik Fenster und Michael Prinzhorn sowie zusätzlich Julia Belch aus Nürnberg, machen die Beiden, die erst seit einem halben Jahr miteinander tanzen, stetig große Entwicklungsschritte. Sie freuen sich nunmehr auf die nächsten geplanten Turnierstarts Ende Februar und Anfang März und hoffen, dass die Erfolgsserie noch lange anhalten möge.