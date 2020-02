Jahn-Fußballschule 200 Nachwuchsspieler aus Ostbayern beim Jahn-Talenttraining

Ende Januar fand zum ersten Mal ein Turnier unter den Standorten des Jahn-Talenttrainings der Jahn-Fußballschule statt. Insgesamt 200 Nachwuchsspieler der acht Standorte aus der gesamten Region Ostbayern waren bei zwei Turnier-Modi in der Clermont-Ferrand-Halle in Regensburg im Einsatz. Das Angebot des Talenttrainings versteht sich als sinnvolle Ergänzung zu den Einheiten im Heimatverein. Unter den Anleitungen von lizenzierten Trainern der Jahnschmiede werden Nachwuchstalente zwischen sechs und 14 Jahren einmal wöchentlich ganz gezielt gefördert.

REGENSBURG „Die erstmalige Austragung des Turniers war ein voller Erfolg, die Premiere ist geglückt“, zog Thomas Paulus, Leiter der Jahn-Fußballschule, ein positives Fazit. Einer der Höhepunkte für die knapp 200 Nachwuchsspieler aus ganz Ostbayern war der Besuch von Jahn-Maskottchen „Jahni“. Außerdem übergaben die beiden Jahn-Profis Andreas Albers und Nicolas Wähling bei der Siegerehrung die Urkunden und erfüllten jeden Autogrammwunsch. Beim ersten Turnier am Vormittag siegte die Talenttrainings-Gruppe aus Pleystein vor dem Standort aus Regensburg und dem aus Alkofen. Am Nachmittag war eine Talenttrainings-Gruppe aus Regensburg vor den Teams aus Pleystein und Natternberg erfolgreich.

An insgesamt acht Standorten in der Region Ostbayern findet das Jahn-Talenttraining statt. So gibt es mit dem FSV Steinsberg (Landkreis Regensburg), dem TSV Natternberg (Landkreis Deggendorf), dem 1. FC Rieden (Landkreis Amberg-Sulzbach), dem SC Katzdorf (Landkreis Schwandorf), dem FC Alkofen (Landkreis Passau), der SpVgg Niederaichbach (Landkreis Landshut) und dem TSV Pleystein (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) sieben Partnervereine, die externe Standorte des Jahn Talenttrainings betreiben. Außerdem finden in Regensburg regelmäßig Kurse statt. Jeder Kurs umfasst 15 Einheiten, einmal wöchentlich wird trainiert. Dabei kommen die Teilnehmer aus verschiedenen Vereinen in der jeweiligen Umgebung.

Das Jahn-Talenttraining versteht sich als leistungsbezogenes Zusatzangebot der Jahn-Fußballschule. Die lizenzierten Trainer des Jahn-Nachwuchsleistungszentrums Jahnschmiede gehen dabei auf die individuellen Fähigkeiten jedes Einzelnen ein. Neue Reize tragen zusätzlich zur Weiterentwicklung aller Teilnehmer bei: „Hier müssen sich die Kicker sowohl fußballerisch als auch persönlich an neue Mitspieler und ganz andere Übungsformen gewöhnen. Die Gruppen werden homogen zusammengestellt und jede Einheit beruht auf dem Ausbildungskonzept der Jahnschmiede. Das fordert die Teilnehmer und bringt sie weiter“, erklärt Thomas Paulus das Konzept des Jahn-Talenttrainings. Der Ex-Profi leitet seit Juli 2017 die Jahn-Fußballschule und gibt dort seine vielfältigen Erfahrungen als Ex-Profi weiter.

Alle Informationen zum Jahn-Talenttraining und zum kompletten Angebot der Jahn Fußballschule finden sich im Internet unter www.jahn-fussballschule.de. Die Anmeldung zum Jahn-Talenttraining erfolgt direkt über Thomas Paulus unter der Telefonnummer 0941/ 6983-138 oder per Mail an thomas.paulus@ssv-jahn.de.