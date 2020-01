„Jeder gegen Jeden“ Hallenkreismeisterschaft der A-Senioren in Regenstauf

Siegermannschaft SG Burgweinting/Oberisling mit BFV-Bezirksseniorenspielleiter Hans Dammer (links) und Michael Aicher, Senioren-Abteilungsleiter des Ausrichters SG Regenstauf/Zeitlarn (rechts). (Foto: Hans Dammer/BFV)

Am Samstag, 25. Januar, spielten in Regenstauf sechs Mannschaften um die Hallenkreismeisterschaft der A-Senioren. Aufgrund von zwei kurzfristigen Absagen wurde der Modus von zwei Vierergruppen zu einer Gruppe abgeändert. Die Meisterschaft wurde daher in einer Gruppe nach dem Modus „Jeder gegen Jeden“ ausgetragen. Die Teams lieferten sich spannende und faire Spiele.