Neun Teams in zwei Gruppen B-Senioren kämpfen um die Kreismeisterschaft

(Foto: Dembowiak/123rf.com)

Am Sonntag, 2. Februar, suchen die B-Senioren im Fußballkreis Regensburg ihren Kreismeister. Neun Teams spielen in zwei Gruppen um den Turniersieg. Gespielt wird ab 13 Uhr in der Sporthalle Nord (Isarstraße 24) in Regensburg.