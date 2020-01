Fußballkreis Cham/Schwandorf Zehn Teams der A-Senioren spielen um Kreismeisterschaft

(Foto: Rafikova Yana/123rf.com)

Am Samstag, 1. Februar, suchen die A-Senioren im Fußballkreis Cham/Schwandorf ihren Kreismeister. Zehn Teams spielen in zwei Fünfergruppen um den Turniersieg. Gespielt wird ab 14 Uhr in der Sporthalle der Johann-Brunner-Mittelschule in Cham.