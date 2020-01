Exklusive Spieltagsführung Fans dürfen einen Blick hinter die Kulissen eines Jahn-Heimspiels werfen

(Foto: Reff / SSV Jahn)

Im Rahmen des Heimspiels gegen Hannover 96 am 28 Januar 2020 in der Arena Regensburg bietet der SSV Jahn erstmalig eine Spieltagsführung an.