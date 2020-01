Jahrestreffen des Freundeskreises Wachsende Übernachtungszahlen in der Kultur-Jugendherberge Regensburg

Schwungvoll starteten die Kultur-Jugendherberge und ihr Freundeskreis ins Neue Jahr. Vorsitzender Detlef Staude konnte beim Jahrestreffen gleich mehrere neue Mitglieder begrüßen. Herbergsleiterin Dagmar Elsner und Kulturpädagoge Lorenz Burger freuten sich über wachsende Übernachtungszahlen im vergangenen Jahr 2019, die wiederum bei knapp 30.000 Übernachtungen auf hohem Niveau lagen.

REGENSBURG Beide dankten insbesondere Ludwig Gscheider für eine Spende von Tablets, die für das kultur- und medienpädagogische Projekt YOUPEDIA sehr gut verwendet werden können. Für Schulklassen, die nach Regensburg kämen, gebe es vielfältige neue Programme zu den Themen „Neuzeit“, „Mittelalter“ und „Römer“.

In der Regensburger Kultur-Jugendherberge – aber auch im gesamten Landesverband Bayern des Deutschen Jugendherbergswerkes – wird derzeit intensiv an der Umsetzung nachhaltiger Themen gearbeitet, wie Markus Achatz, Leiter für Bildung und Programme im DJH, berichtete unter anderem durch mehr Bio-Komponenten in der Verpflegung, einen wöchentlichen vegetarischen Tag in den Jugendherbergen oder durch den Bezug von Strom aus regenerativer Energie in allen bayerischen Jugendherbergen. Im Programmbereich werden derzeit neue Angebote zur Bildung für nachhaltige Entwicklung konzipiert. Beispielsweise Schülerfahrten zum Themenfeld „Glück und Nachhaltigkeit“.

Leider sei die Jugendherberge zwischenzeitlich in die Jahre gekommen. Daher unterstützt der Freundeskreis einen Neubau der Jugendherberge in unmittelbarer Nähe zum jetzigen Standort. Die Vizepräsidentin des DJH Landesverbandes Bayern, Marion Glück-Levi, geht vom Baubeginn in 2021 und der Fertigstellung in 2023 aus. Bis dahin könnte der Betrieb im jetzigen Haus weiterlaufen. Erstmals an dem Treffen nahmen der neue Kulturreferent Wolfgang Dersch und für die städtischen Museen Matthias Freitag teil. In der Diskussion ergaben sich viele Anregungen für eine Zusammenarbeit mit der ersten Kultur-Jugendherberge Deutschlands. Sabine Thiele (Regensburg Tourismus) berichtete über die laufende Umsetzung des neuen Tourismuskonzeptes für die Domstadt.