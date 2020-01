Eisfläche wird zum Fußballfeld „Budenzauber“ in der Donau-Arena für den guten Zweck – Sprade TV überträgt im Livestream

(Foto: Rafikova Yana/123rf.com)

Am Samstag, 19. Januar, heißt es in der Regensburger Donau-Arena: Tradition trifft Leidenschaft. An diesem Tag findet nämlich ein ganz besonderes Event statt und die Eisfläche wird zum Fußballfeld. Beim „Bananenflanker Budenzauber 2020“ kicken ehemalige Profis, wie zum Beispiel Thomas Hitzelsberger, Dariusz Wosz, Jan Koller, Pavel Kuka, Bernd Schneider und viele mehr, für den guten Zweck und hoffen auf eine volle und stimmungsvolle Arena.