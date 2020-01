Vortrag in Lappersdorf Georg Wittbrodt-Demuth berichtet vom Colorado Trail in den USA

(Foto: Georg Wittbrodt-Demuth)

Am Freitag, 24. Januar, um 19.30 Uhr, berichtet Georg Wittbrodt-Demuth im Seminarraum des DAV-Kletterzentrums in Lappersdorf vom Colorado Trail in den USA, den er im vergangenen Sommer mit dem Mountainbike bezwang.