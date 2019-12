Sport Der SV Sallern bietet auch in den Weihnachtsferien ein Fußballcamp an

(Foto: SV Sallern)

„Möchtest Du in den Weihnachtsferien Fußball spielen und Spaß haben? Dann ist das ganztägige Camp des SV Sallern am Donnerstag und Freitag, 2. und 3. Januar, in der Nordhalle in Regensburg genau das Richtige“, so die Jugendleitung des SV Sallern.