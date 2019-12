SSV Jahn lädt ein Signierstunden mit den Fußballprofis

(Foto: Helmberger / SSV Jahn)

Auch in der letzten Woche vor Weihnachten nehmen sich die Jahn-Profis noch einmal Zeit für alle Jahn-Fans. Am Donnerstag und am Freitag, 19. und 20. Dezember, finden im Jahn-Fanshop in der Continental Arena wieder Autogrammstunden mit jeweils zwei Jahn-Profis statt.