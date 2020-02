Festakt Landkreis ehrte seine erfolgreichsten Sportler

Landrat Michael Fahmüller mit den Rollkunstläuferinnen der TUS 1860 Pfarrkirchen. Foto: Landratsamt

In festlichem Rahmen hat der Landkreis Rottal-Inn seine erfolgreichen Sportler im Theater an der Rott in Eggenfelden geehrt.